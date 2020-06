Halle (Saale)

Restauriertes Marien-Relief kehrt ins Kunstmuseum zurück

17.06.2020, 07:00 Uhr | dpa

Ein Jahrhunderte altes Relief einer Maria mit Kind soll heute ins Kunstmuseum Moritzburg in Halle zurückkehren. Die restaurierte Darstellung werde künftig wieder im Gotischen Gewölbe der Moritzburg zu sehen sein, teilte das Landeskunstmuseum in Halle mit. Ursprünglich stammt das aus Sandstein geschlagene Relief aus der Kirche St. Moritz in Halle. Aufgrund seines Stils werde es der Werkstatt von Conrad von Einbeck zugeschrieben, einem herausragenden Bildhauer aus dem Mittelalter, hieß es. Die Restaurierung dauerte mehrere Wochen und wurde von der Ernst von Siemens Kunststiftung unterstützt.