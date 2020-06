Gera

Staatsballett nimmt nach Corona-Pause wieder Proben auf

17.06.2020, 08:35 Uhr | dpa

Nach wochenlanger Corona-Zwangspause hat das Thüringer Staatsballett diese Woche wieder erste Proben in Gera aufgenommen. "Gruppenszenen und Pas de deux können nicht mehr stattfinden, außer die Tänzer sind ein Paar oder wohnen zusammen in einer WG", sagte Ballettdirektorin Silvana Schröder der Deutschen Presse-Agentur. "Das schränkt uns bei der Entwicklung neuer Choreographien enorm ein."

Mitte März war die Compagnie in die Corona-Pause geschickt worden. Die 36 Tänzer konnten deswegen nur zu Hause trainieren - Stühle wurden da schon mal zur Ballettstangen umfunktioniert. "Unsere Ballettmeister haben ein tägliches Online-Training angeboten", erklärte Schröder. Seit gut drei Wochen wird nun wieder vor Ort am Geraer Theater Training für jeden angeboten - allerdings stark eingeschränkt unter strengen Abstands- und Hygieneregeln. Schröder: "Die Tänzer müssen zunächst wieder richtig in Form kommen, um die Verletzungsgefahr zu verringern."