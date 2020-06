Genthin

Hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand in Genthin

17.06.2020, 10:08 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Genthin (Landkreis Jerichower Land) ist ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Menschen seien bei dem Feuer am Dienstagabend nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude musste jedoch evakuiert werden. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befand sich nach derzeitiger Kenntnis der Polizei niemand in der betroffenen Wohnung. Durch die Löscharbeiten seien auch anderen Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Zur Ursache wird noch ermittelt.