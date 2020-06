Unstruttal

Lebensmittellaster kommt von Bundesstraße ab

17.06.2020, 10:10 Uhr | dpa

Der Unfall eines mit Lebensmitteln beladenen Lastwagens hat für eine stundenlange Sperrung der Bundesstraße 247 nahe Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) gesorgt. Laut Polizei kam der 39 Jahre alte Fahrzeugführer auf der Fahrt in Richtung Horsmar am späten Dienstag von der Straße ab. Der Anhänger rutschte in eine Böschung und kippte zur Seite. Die Bergungsarbeiten dauerten bis Mittwochmorgen an, die Straße war währenddessen gesperrt. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 40 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.