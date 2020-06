Lütjensee

11-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

17.06.2020, 13:05 Uhr | dpa

Ein elf Jahre alter Fahrradfahrer ist in Lütjensee im Kreis Stormarn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 52 Jahre alter Autofahrer am Dienstag beim Rechtsabbiegen den Jungen auf seinem Fahrrad übersehen. Er trug nach Polizeiangaben keinen Fahrradhelm und wurde in ein Krankenhaus gebracht.