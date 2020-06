Ankum

Kleinwagen kollidiert mit Kleinbus: Mehrere Verletzte

17.06.2020, 13:09 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Kleinbus ist am Mittwoch im Landkreis Osnabrück eine Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau habe reanimiert werden müssen und sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Seinen Angaben zufolge war sie in dem Kleinwagen auf der Bundesstraße von Bersenbrück nach Ankum unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie mit dem von einer Frau gefahrenen Kleinbus frontal zusammen, der mit vier Kindern besetzt war. Die Insassen des Kleinbusses verletzten sich unterschiedlich schwer und wurden ebenfalls in Kliniken gebracht. Ein Unfallzeuge erlitt einen Schock und musste deshalb auch in ein Krankenhaus. Die Straße war wegen der Aufräumarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Unfallgutachter.