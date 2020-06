Bestensee

Netzhoppers holen Kanadier Jackson

17.06.2020, 14:46 Uhr | dpa

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben für die kommende Saison einen weiteren Kanadier verpflichtet. Der 24 Jahre alte Diagonalangreifer James Jackson wird in der neuen Spielzeit für den Brandenburger Volleyball-Bundesligisten aufschlagen. Jackson kam erst mit 17 Jahren zum Volleyball, nach seiner College-Zeit erhielt er eine spezielle Ausbildung für Leistungssportler. Für den in Ontario geborenen Spieler, der die zweite Position als Diagonalangreifer neben Johannes Mönnich einnehmen wird, ist es die erste Auslandsstation. "Ich war schon zweimal in Europa, aber in Deutschland war ich noch nie. Ich bin schon total aufgeregt", wird Jackson in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch zitiert: "Ich denke, ich kann hier viel über mich selbst lernen." Für Trainer Christophe Achten passt der Neuzugang genau ins Konzept: "Er hat uns von seinen körperlichen Möglichkeiten überzeugt. Ein weiterer Vorteil von James ist, dass er schon sechs Monate mit Byron Keturakis, unserem neuen Zuspieler, trainiert hat." Auch der neue Mittelblocker James Weir ist gebürtiger Kanadier. Der Trainingsstart bei den Netzhoppers ist für Mitte August geplant.