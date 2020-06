Nyon

Europa League-Finale in Köln: Spielort der Eintracht offen

17.06.2020, 16:23 Uhr | dpa

Nyon/Frankfurt (dpa/lhe) - Die ausstehenden Spiele der Europa League werden in Köln als Finalort, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Duisburg ausgetragen. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA für die wegen der Coronavirus-Krise unterbrochenen Europapokal-Wettbewerbe am Mittwoch. In der Europa League muss Eintracht Frankfurt nach dem 0:3 im Hinspiel des Achtelfinals gegen den FC Basel einen deutlichen Rückstand aufholen.

Am 21. August steht im Kölner RheinEnergie-Stadion das erste Europapokal-Finale in Deutschland seit dem Champions-League-Endspiel 2015 in Berlin an. Das Europa-League-Turnier in Nordrhein-Westfalen startet am 10. August.

Die noch ausstehenden Partien der Achtelfinals sollen in der ersten August-Woche gespielt werden. Ob in Portugal und Deutschland oder an den ursprünglich geplanten Orten soll erst noch "in den kommenden Wochen entschieden" werden, sagte UEFA-Wettbewerbsdirektor Giorgio Marchetti.