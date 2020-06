Dresden

Warnstreiks in sächsischer Ernährungswirtschaft

17.06.2020, 17:57 Uhr | dpa

Rund 300 Beschäftige verschiedener Unternehmen der sächsischen Ernährungsindustrie haben am Mittwoch in Dresden für bessere Bezahlung demonstriert. Auch 30 Jahre nach der Einheit gebe es immer noch erhebliche Unterschiede zu westdeutschen Betrieben, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Mittwoch mit. Die Gewerkschaft hatte zu dem Warnstreik aufgerufen. Bei Facharbeitern in einzelnen Betrieben belaufe sich die Lohnlücke auf bis zu 700 Euro brutto monatlich, hieß es. Die Gewerkschaft fordert den Einstieg in die Lohnangleichung und einen Stundenlohn für die unterste Lohngruppe von mindestens 12 Euro.

Der sächsische Arbeitgeberverband Nahrung und Genuss (Sang) hatte empfohlen, die Löhne um drei Prozent zu erhöhen. Das lehnte die Gewerkschaft als zu niedrig ab. Der Verband vertritt rund 380 Unternehmen mit rund 21 000 Beschäftigten.

In den vergangenen Wochen kam es unter anderem im Tiefkühlwerk von Frosta in Lommatzsch, in der Bautz’ner Senf & Feinkost GmbH oder in der Lausitzer Früchte GmbH zu Warnstreiks.