Rasta Vechta verliert US-Basketballer an SIG Straßburg

17.06.2020, 19:09 Uhr | dpa

Basketball-Profi Ishmail Wainright wechselt nach nur einem Jahr vom Bundesliga-Club Rasta Vechta zum französischen Spitzenverein SIG Straßburg. Das gaben die Niedersachsen am Mittwoch bekannt. Der 25 Jahre alte Amerikaner war 2019 vom Zweitligisten Nürnberg Falcons nach Vechta gewechselt. "Was er an Skills und Athletik vereint, ist sicherlich außergewöhnlich. Es hat uns allen Freude bereitet, mit ihm zu arbeiten", sagte Rasta-Trainer Pedro Calles.