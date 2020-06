160 Neuinfektionen in NRW: Ausbruch in Tönnies nicht dabei

17.06.2020, 19:19 Uhr | dpa

In der landesweiten Statistik der Coronainfektionen ist der aktuelle Ausbruch im Kreis Gütersloh noch nicht voll enthalten - laut den Mittwochzahlen sind in NRW 160 Fälle binnen eines Tages dazu gekommen. 27 davon seien dem Kreis Gütersloh und dem Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies zuzuordnen, teilte ein Sprecher des Kreises mit.

Der Kreis Gütersloh meldete am Mittwoch, dass seit Anfang der Woche rund 655 Infektionen bei Tönnies-Mitarbeitern festgestellt wurden. Diese Angaben seien aber dem Sprecher des Kreises Gütersloh zufolge noch nicht in die Datenbank des NRW-Gesundheitsministeriums eingespeist, sodass sie noch nicht in den landesweiten Mittwochszahlen erschienen.

Den Landeszahlen zufolge haben sich im Bundesland seit Beginn der Pandemie 39 572 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch berichtete. 107 neue Genesene und somit insgesamt 36 285 Menschen haben eine Infektion bislang überstanden. Weitere acht Menschen starben, 1655 waren es insgesamt in NRW seit Beginn der Pandemie. Rein rechnerisch ergibt sich aus den Mittwochszahlen, dass rund 1630 Menschen aktiv infiziert waren. Das waren knapp 50 mehr als am Vortag.