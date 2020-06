Spornitz

CDU-Landesgeneralsekretär sieht weiter Rückhalt für Amthor

17.06.2020, 20:05 Uhr | dpa

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor ist nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller auch nach den Lobbyismusvorwürfen der geeignete Kandidat für den Landesvorsitz. "Er hat den Fehler zugegeben und nicht lange Drumherum geredet. Das nehme ich ihm als Reue ab", sagte Waldmüller am Mittwoch vor einer CDU-Kreisvorstandssitzung in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Zu der Veranstaltung wurde am Abend auch Amthor erwartet.

Nach Einschätzung Waldmüllers hat der 27-Jährige weiterhin Rückhalt in der Landespartei. Die große Mehrzahl der Kreisverbände habe ihm ihre Unterstützung zugesichert. Doch dürften nun keine weiteren Dinge zum Vorschein kommen. "Dann wird es schwer für ihn", sagte Waldmüller.

Amthor, der seit Freitag wegen seines Engagements für das US-amerikanische IT-Unternehmen Augustus Intelligence in der Kritik steht, ist der einzige Bewerber für den CDU-Landesvorsitz. Die Nordost-CDU benötigt nach dem überraschenden Rücktritt ihres Hoffnungsträgers Vincent Kokert zu Jahresbeginn einen neuen Landeschef.