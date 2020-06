Schwerin

Covid-19: Schwesig mahnt zur Vorsicht - MV-Tag erst 2021

17.06.2020, 20:41 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die von Bund und Ländern beschlossenen Öffnungen von Kitas und Schulen begrüßt. Trotz der positiven Entwicklung bei den Infektionszahlen forderte sie aber weiter zur Achtsamkeit auf. "Unser gemeinsames Ziel ist es, überall in Deutschland möglichst schnell wieder zu einem Regelbetrieb in Kitas und Schulen zurückzukehren. Hier im Land wird das zunächst ab kommender Woche mit dem Ferienhort geschehen", sagte Schwesig laut einer Mitteilung am Mittwoch. "Wir arbeiten daran, dass die Schulen mit Schuljahresbeginn wieder täglichen Unterricht für alle Kinder anbieten", so Schwesig. Die Kitas seien bereits für alle Kinder auf. "Hier ist es unser Ziel, die Betreuungszeiten zu erweitern."

Die Infektionszahlen müssten niedrig gehalten werden, deshalb müsse im Umfeld von Corona-Infektionen viel getestet werden.

Die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen hat auch im Nordosten Konsequenzen: Der für September geplante MV-Tag in Greifswald werde nicht stattfinden. "Wir werden ihn auf kommendes Jahr verschieben", kündigte Schwesig an.

Das Corona-Konjunkturprogramm der Bundesregierung lobte sie. "Wir in Mecklenburg-Vorpommern sehen insbesondere in der Förderung der Wasserstofftechnologie eine große wirtschaftliche Chance für unser Land", erklärte die Ministerpräsidentin.