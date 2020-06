Magdeburg

Zwei Autos krachen zusammen: Vier Verletzte

17.06.2020, 22:26 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Magdeburger Flughafens sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, war eine 39 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Auto vermutlich in den Gegenverkehr geraten. Der Wagen sei demnach auf der Leipziger Chaussee mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt, ebenso zwei 11-jährige Kinder, die mit im Auto saßen. Der 56 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge seien abgeschleppt worden, nähere Angaben zum "augenscheinlich erheblichen Sachschaden" machte die Polizei zunächst nicht. Zur Unfallursache wurden Ermittlungen aufgenommen.