Schönebeck (Elbe)

Corona-Test positiv: Aufnahmestopp in zwei Kliniken

17.06.2020, 22:30 Uhr | dpa

Nach dem positiven Corona-Test einer Patientin aus Magdeburg ist in zwei Kliniken in Schönebeck (Salzlandkreis) ein Aufnahmestopp verhängt worden. Auch Besuche seien generell nicht erlaubt, teilte das Büro des Landrates am Mittwochabend mit. Die Vorgaben gelten demnach mindestens so lange, bis die Mitarbeiter und Patienten der beiden Kliniken getestet worden seien und ihre Befunde vorlägen. Die positiv getestete Frau aus Magdeburg sei in beiden Kliniken behandelt worden.

Betroffen sind den Angaben zufolge die Innere Klinik des Ameos-Klinikums Schönebeck-Bad Salzelmen und die Rehabilitationsklinik Waldburg-Zeil in Bad Salzelmen. Der Fall zeige, dass Hygiene- und Abstandsregeln weiter wichtig seien, erklärte der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer. "Wir haben das Virus noch längst nicht besiegt."

In Magdeburg sind seit Dienstag nach Angaben der Stadt 27 neue Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Die Infektionsketten sind der Stadt zufolge unklar. Landesweit liegt die Zahl der bestätigten Infektionen mit Sars-CoV-2 nach Angaben des Sozialministeriums bei 1803 (Stand Mittwoch, 10.43 Uhr).