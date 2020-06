Grünstadt

Auto überschlägt sich auf nasser Fahrbahn: Zwei Verletzte

17.06.2020, 23:41 Uhr | dpa

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Laumersheim (Kreis Bad Dürkheim) leicht verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen die Mittelleitplanke geprallt, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Danach überschlug sich das Fahrzeug, schleuderte auf die rechte Fahrspur und krachte dort gegen den Wagen einer 46-Jährigen.

Die Polizei geht davon aus, dass die 25-Jährige das Tempo nicht an die Straßenverhältnisse angepasst hatte. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn am Mittwochabend in Richtung Mannheim zwischen Grünstadt und dem Autobahnkreuz Frankenthal gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.