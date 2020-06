Aschheim

Bedrängte Wirecard veröffentlicht Jahreszahlen

18.06.2020, 01:50 Uhr | dpa

Mit langer Verspätung veröffentlicht der in Turbulenzen geratene Dax-Konzern Wirecard heute seine Jahresbilanz 2019. Bei der Pressekonferenz mit Vorstandschef Markus Braun wird es aber voraussichtlich vor allem um die Vorwürfe von Bilanzmanipulation und die juristischen Schwierigkeiten gehen, mit denen der Bezahldienstleister aus dem Münchner Vorort Aschheim zu kämpfen hat. Grund für die mehrfache Verschiebung der Jahresbilanz ist unter anderem, dass die Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss genauer unter die Lupe nehmen wollten.

Die Londoner "Financial Times" hat Wirecard mit einer Serie von Vorwürfen in Bedrängnis gebracht. Wirecard hatte daraufhin eine Sonderuntersuchung der Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018 in Auftrag gegeben. Wirecard hatte mehrfach erklärt, die Prüfer hätten nichts gefunden. Tatsächlich hatten die Prüfer der internationalen Gesellschaft KPMG in ihrem Bericht dann betont, dass sie viele Fragen wegen fehlender Unterlagen nicht klären konnten. Deswegen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft München, ob Vorstandschef Braun und seine Kollegen Investoren mit irreführenden Angaben getäuscht haben.