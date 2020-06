Riedstadt

Bouffier spricht vor Ort mit Menschen über Corona-Krise

18.06.2020, 03:03 Uhr | dpa

Wie kommen die Menschen in Hessen mit den Auswirkungen der Corona-Krise klar, welche Perspektiven sehen sie? Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will in den kommenden Wochen Einrichtungen und Organisationen besuchen, um zu sehen, wie diese durch die Corona-Krise gekommen sind.

Auftakt seiner "EinBlick"-Tour ist am (morgigen) Donnerstag (9.30 Uhr) die Martin-Niemöller-Schule in Riedstadt im Kreis Groß-Gerau. Der Regierungschef will mit der Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schülern über die Unterrichtssituation, das Lernen mit Distanz und das Home-Schooling sprechen.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde an Hessens Schulen Mitte März der reguläre Unterricht eingestellt. Lernen mussten die Schüler zu Hause. Nach den Osterferien kehrten sukzessive Jahrgänge zum Präsenzunterricht in die Klassenzimmer zurück, allerdings nur in Gruppen und an einzelnen Tagen. Am kommenden Montag soll nun in den Grundschulen der tägliche Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden.