Feuerwehrmänner nach Brand wegen Mordversuchs angeklagt

18.06.2020, 03:12 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält als Symbol eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Darmstadt (dpa/lhe) – Zwei Feuerwehrmänner einer freiwilligen Feuerwehr in Offenbach stehen von heute an wegen Mordversuchs und Brandstiftung vor dem Darmstädter Landgericht. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer sollen Ende Oktober vergangenen Jahres zwei Kellerbrände in einem achtstöckigen Wohnhaus im Offenbacher Stadtteil Lauterborn gelegt haben.

Laut Anklage sollen die beiden Angeklagten mit deutscher Staatsangehörigkeit aus einem übersteigerten Geltungsdrang heraus das Feuer gelegt haben, um sich dann bei der Brandbekämpfung engagieren zu können. Mehrere der über 40 Hausbewohner waren nach dem Brand wegen des eingeatmeten Rauchgases ärztlich behandelt worden.