Wiesbaden

Opposition: Pläne für U-Ausschuss zum Mordfall Lübcke

18.06.2020, 03:24 Uhr | dpa

Die Landtagsfraktionen von SPD, FDP und Linken stellen heute ihre Pläne für den Untersuchungsausschuss zur Rolle der Sicherheitsbehörden im Mordfall Walter Lübcke vor. Der hessische Landtag will bei seiner Plenarsitzung in der kommenden Woche in Wiesbaden über den gemeinsamen Einsetzungsbeschluss der drei Fraktionen abstimmen.

Das Parlament muss einen U-Ausschuss einsetzen, wenn ein Fünftel der Parlamentarier dies beantragen, das entspricht bei 137 Mandaten einer Zahl von 27. Allein die SPD-Fraktion verfügt über 29 Mandate, die FDP über 11 und die Linksfraktion über 9.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke im Juni 2019 hatte es wiederholt Kritik an den Sicherheitsbehörden gegeben. Im Fokus steht dabei, dass der mutmaßliche Täter Stephan Ernst, dem derzeit in Frankfurt der Prozess gemacht wird, zwar als Rechtsextremist aktenkundig war, aber zum Tatzeitpunkt nicht mehr unter besonderer Beobachtung des Verfassungsschutzes war.