Schmölln

53-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

18.06.2020, 06:09 Uhr | dpa

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 7 zwischen Schmölln und Altenburg ist ein 53-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war ein 21 Jahre alter Autofahrer bei Nobitz mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Er und sein 23 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Frontalzusammenstoß am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Der 53 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens starb noch an der Unfallstelle. Zuvor hatte der MDR berichtet.