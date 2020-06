Mühlheim am Main

Autofahrerin prallt gegen Baum und wird in Wagen eingeklemmt

18.06.2020, 09:06 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin ist in Mühlheim am Main im Steinheimer Wald gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 29 Jahre alte Frau wurde am Mittwochabend dabei in ihrem Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr den Angaben zufolge befreit. Sie war bewusstlos und kam in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam die Fahrerin rechts von der nassen Spur ab und prallte dann gegen den Baum. Zeugen hatten daraufhin den Notruf gewählt. Die Polizei schätzte den Schaden auf 4000 Euro. Zuvor hatte "hessenschau.de" berichtet.