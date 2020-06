Visselhövede

Kleinbusfahrer mit über 4,7 Promille erwischt

18.06.2020, 09:49 Uhr | dpa

Mit über 4,7 Promille ist ein 54 Jahre alter Fahrer eines Kleinbusses in Visselhövede im Landkreis Rotenburg in eine Polizeikontrolle gefahren. Ein Zeuge habe den Beamten im Ortsteil Jeddingen am Mittwochnachmittag erzählt, dass der Fahrer des Kleinbusses vermutlich angetrunken sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dass diese Einschätzung richtig war, habe das "erstaunliche Ergebnis" des Atemalkoholtests gezeigt. Der 54-Jährige habe eine Blutprobe abgeben müssen - "und natürlich auch seinen Führerschein".