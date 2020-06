Radeburg

Hochwasserschutz: Bau von Lagerhalle für Sandsäcke beginnt

18.06.2020, 12:05 Uhr | dpa

Eine neue Lagerhalle für Sandsäcke zum Hochwasserschutz wird seit Donnerstag in Radeburg (Landkreis Meißen) gebaut. Nach ihrer Fertigstellung im August dieses Jahres sei dort Platz für 4,5 Millionen Sandsäcke, wie die Landestalsperrenverwaltung am Donnerstag mitteilte. Die Kosten liegen demnach bei rund 660 000 Euro. Bis Ende 2021 soll das Lager auch eine zweite Anbindung an das Straßennetz erhalten.

Nach dem Oderhochwasser in Brandenburg 1997 hat das Land Sachsen eine Landesreserve für Mittel zu Bekämpfung von Hochwasser eingerichtet. Diese ist in fünf Lagern untergebracht und wird von der Talsperrenverwaltung des Freistaates betrieben. Neben Radeburg befinden sie sich in Chemnitz, in Trebsen (Landkreis Leipzig), in Lohsa (Landkreis Bautzen) und in Hagenwerder (Landkreis Görlitz). Im Katastrophenfall sind sie rund um die Uhr besetzt.