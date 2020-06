Wiesbaden

Hessen lockert Besuchsregeln für Altenheime

18.06.2020, 13:47 Uhr | dpa

Hessens lockert weiter die Besuchsregeln für Altenheime und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Ab dem 22. Juni sollen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen drei Mal in der Woche besucht werden können, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Menschen mit Behinderung, die stationär betreut werden, könnten jeden Tag eine Person empfangen.