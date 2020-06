Sinsheim

Union will nicht nachlassen: Zwei Siege als Ziel

18.06.2020, 13:50 Uhr | dpa

Der 1. FC Union Berlin hat auch nach dem geschafften Verbleib in der Fußball-Bundesliga für die restlichen beiden Spiele noch genügend Motivation. "Wen wir da noch alles überholen könnten", meinte Trainer Urs Fischer am Donnerstag bei einer Video- Pressekonferenz. Vor dem Spiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim liegen die Eisernen mit 38 Zählern auf Platz zwölf - und damit einen Rang hinter dem punktgleichen Stadtrivalen Hertha BSC und nur einen Zähler hinter dem FC Schalke 04 (Platz 10).

"Ich glaube, es gilt eine Meisterschaft so zu beenden, wie du sie begonnen hast", betonte Fischer. Der 54-jährige Schweizer ergänzte: "Man sagt immer, das letzte Spiel nimmst du mit in die Ferien und die Vorbereitung. Da müssen wir schon noch mal alles investieren." Nach dem Spiel ins Sinsheim steht für die Unioner noch das Saisonfinale im Stadion An der Alten Försterei am 27. Juni gegen Fortuna Düsseldorf an.

Der Neuling aus Köpenick hatte durch einen 1:0-Sieg daheim gegen den SC Paderborn am vergangenen Dienstag den Verbleib in der Liga gesichert. Danach hatten Spieler zum Teil mit ein paar Dutzend Fans gefeiert, die sich an der Ausfahrt des Stadions versammelt hatten. Alle hätten sich Mühe gegeben, die Auflagen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie einzuhalten. "Es ist kurzzeitig nicht gelungen bei zwei Spielern", sagte Unions Medienchef Christian Arbeit. Die Kritik würde der Verein annehmen, die beiden Spieler würden vor der Partie gegen die TSG noch zweimal getestet.