Ihlow

Verunglückter Motorradfahrer tot in Graben gefunden

18.06.2020, 13:53 Uhr | dpa

Die Leiche eines verunglückten Motorradfahrers ist am Donnerstag in einem Graben entdeckt worden. Der Mann war offenbar am Abend zuvor in Ihlow (Kreis Aurich) allein von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch dessen Tod feststellen. Bei dem Verunglückten handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen um einen 41 Jahre alten Mann aus dem Landkreis.