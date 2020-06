Schwerin

Einzelhandel im April: Fast 13 Prozent weniger Umsatz

18.06.2020, 14:25 Uhr | dpa

Die coronabedingte Schließung vieler Geschäfte am 18. März hat im April zu einem Umsatzeinbruch im Einzelhandel Mecklenburg-Vorpommerns geführt. Die Verkäufe schrumpften nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes um 12,8 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres. Im März hatte der Rückgang 2 Prozent betragen, wie das Amt am Donnerstag in Schwerin mitteilte.

Dabei verlief die Entwicklung unterschiedlich. Während der Lebensmittel-Einzelhandel im April mit einem Umsatzplus von 3,2 Prozent von den vielen Menschen zu Hause im Homeoffice profitierte, sackte der übrige Einzelhandel wegen der behördlich verordneten Schließungen um 28,2 Prozent ab.

Das hatte Auswirkungen auf die Beschäftigung. Der Lebensmittel-Einzelhandel baute im April 4,7 Prozent Beschäftigung auf, der Nicht-Lebensmitteleinzelhandel baute 3,9 Prozent ab.