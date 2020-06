Suhl

Junge wird zwischen Autos eingeklemmt und schwer verletzt

18.06.2020, 15:22 Uhr | dpa

Ein 14 Jahre alter Junge ist in Suhl zwischen zwei Autos eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Kind habe am Fußweg am Straßenrand gestanden und kurz mit einem haltenden Autofahrer gesprochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 82 Jahre alter Mann wollte demnach in diesem Moment mit seinem Auto von einem Parkplatz hinter dem Fußweg rückwärts ausparken. Dabei sei der Mann mit dem Wagen regelrecht zurückgeschossen und habe den Jungen so zwischen dem Heck seines und der Seite des anderen Autos eingeklemmt. Der Fahrer habe bei dem Vorfall am Donnerstagmittag die Kupplung zu schnell kommen lassen, so bislang die Vermutung der Polizei.

Gegen den 82-Jährigen werde nun ein Strafverfahren eingeleitet, sagte eine Polizeisprecherin. Der Vorfall werde als Verkehrsunfall mit Körperverletzung eingestuft.