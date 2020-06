Olpe

Auto gerät in Gegenverkehr: Drei Tote in Olpe

18.06.2020, 16:42 Uhr | dpa

Drei Autoinsassen sind bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw am Mittwochnachmittag in Olpe ums Leben gekommen. Es sei noch unklar, weshalb der Pkw mit den drei Personen auf der Landesstraße 512 bei Olpe-Sondern in den Gegenverkehr geraten sei, sagte ein Polizeisprecher. Zum Alter und Geschlecht der Opfer lagen zunächst noch keine Informationen vor.