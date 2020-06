Potsdam

Landtag berät über wirtschaftliche Folgen von Corona

18.06.2020, 18:08 Uhr | dpa

Auf Antrag der Oppositionsparteien im Brandenburger Landtag wird am Freitag erneut über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise debattiert. Es liegen dazu Anträge von AfD, Linke und BVB/Freie Wähler vor. Am Vormittag wollen die Brandenburger und Berliner Industrie- und Handelskammern in der Landespressekonferenz ein Impulspapier vorstellen. Unter dem Thema "Wege aus der Krise - Konjunktur anschieben für die Wirtschaft der Metropolregion" unterbreiten sie Vorschläge an die Politik. Die Unternehmen erwarten heftige Umsatzeinbußen und Insolvenzen.