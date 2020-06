Potsdam

Gewerkschaft: Polizei steht auf dem Boden des Grundgesetzes

18.06.2020, 18:08 Uhr | dpa

Die Brandenburger Polizeigewerkschaft GdP lehnt eine Überprüfung von Landesbediensteten auf ihre Verfassungstreue ohne jeglichen Anhaltspunkt ab. Diese wäre bei jeder Beförderung vorzunehmen, bedeute einen enormen Aufwand und sei nicht gerechtfertigt, sagte der Landesvorsitzende Andreas Schuster am Donnerstag in Potsdam. Jeder Polizist lege bei seiner Ernennung als Beamter einen Eid auf das Grundgesetz ab. Und diejenigen, die sich für einen Dienstposten in einem sensiblen Bereich der Polizei bewerben, müssten obendrein eine spezielle Sicherheitsüberprüfung durch den Verfassungsschutz bestehen.

Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" hatten zuvor berichtet, dass Brandenburg einen "Verfassungstreue-Check" für Landesbedienstete plant. Innenminister Michael Stübgen (CDU) sei vom Kabinett gebeten worden zu prüfen, in welcher Form und welchem Umfang ein "Verfassungstreue-Check" umgesetzt werden könnte, sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister auf Anfrage. Diese Prüfung sei noch nicht abgeschlossen. Der Minister plane, das Kabinett noch vor der Sommerpause zu informieren.

Laut einem Maßnahmenplan im Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität wäre danach beispielsweise für sensible Bereiche des öffentlichen Dienstes ein "Verfassungstreue-Check" mindestens bei Einstellungsverfahren sowie der Übertragung höherwertiger Dienstposten denkbar. Im Brandenburger öffentlichen Dienst gebe es bisher keine allgemeinen Zuverlässigkeitsprüfungen durch den Verfassungsschutz, heißt es in dem Papier.