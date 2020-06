Wallerfangen

Einbrecherbande im Saarland festgenommen

18.06.2020, 18:18 Uhr | dpa

Drei Männer, die zahlreiche Diebstähle an der Grenze zu Frankreich begangenen haben sollen, sind von der Polizei nahe Gisingen (Landkreis Saarlouis) beim Auskundschaften einer Wohngegend festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, werden den Männer im Alter von 19, 41 und 52 Jahren insgesamt 14 Einbrüche entlang der französischen Grenze des Saarlandes zur Last gelegt. Am Vortag sollen sie in ein Haus in der Eifel eingebrochen sein.

Ein Ermittlungsrichter hat laut Polizei bereits Haftbefehl erlassen. Die mutmaßlichen Einbrecher müssen sich der Polizei zufolge unter anderem wegen schwerem sowie versuchtem Bandendiebstahl verantworten.

Der 52-Jährige konnte laut Polizei direkt identifiziert werden. Die beiden anderen Männer versuchten demnach noch, ihre Identität zu verschleiern, Fingerabdrücke enttarnten sie aber. Die Männer seien der Polizei schon als Einbrecher bekannt, hieß es. Der 41 Jahre alte Mann und der 19-Jährige waren der Polizei zufolge im Saarland wegen Einbruchdiebstahls bereits rechtskräftig verurteilt worden. Gegen den 19-Jährigen sei aus dieser Verurteilung noch eine Bewährungsstrafe offen.