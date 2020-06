Saarbrücken

Grenzregionen auf Agenda der Europaministerkonferenz

18.06.2020, 18:29 Uhr | dpa

Das Saarland will als neues Vorsitzland der Europaministerkonferenz den Blick verstärkt auf Grenzregionen lenken. "Kein Mitgliedsstaat in Europa hat mehr Nachbarländer und damit mehr grenzüberschreitende Regionen als Deutschland", sagte der saarländische Europaminister Peter Strobel (CDU) am Donnerstag nach der Amtsübernahme von Rheinland-Pfalz. Grenzregionen gehörten ins Zentrum der Politik: "Denn Europa wächst an seinen Binnengrenzen zusammen", sagte Strobel.

Zudem gebe die Corona-Krise ein Stück der Agenda vor. Die letzten Wochen hätten gezeigt, was passiere, wenn es wieder Grenzkontrollen gebe und wenn Lieferketten wegbrechen würden. "Für mich ist deshalb klar: Europa muss seine strategischen Interessen erkennen, formulieren und dann auch vertreten", sagte der Minister. Das Saarland hat den Vorsitz für ein Jahr inne. Die erste Sitzung unter saarländischem Vorsitz im September geplant.

"Die Antwort auf die Corona-Krise kann nur Europa heißen", sagte die scheidende Vorsitzende Heike Raab (SPD), Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa, Medien und Digitales. "Besonders wichtig sind die vielen ermutigenden Zeichen europäischer Solidarität, die wir erlebt haben. Nun gilt es, die Zukunftsaufgaben in der EU mutig anzugehen und die wirtschaftliche Erholung aktiv und nachhaltig zu gestalten."