Kassel

Corona-Infektionen in Kasseler Wohnhaus

18.06.2020, 22:02 Uhr | dpa

Mindestens 20 Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnhauses in Kassel haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Darunter sind auch zwei Grundschulkinder, wie die Stadt am Donnerstagabend mitteilte. Als Vorsichtsmaßnahme bleibe ihre Schule und ein Hort im betroffenen Stadtteil Bettenhausen am Freitag geschlossen. Weitere Menschen würden getestet, Ergebnisse standen am Donnerstagabend noch aus.

Weitere Angaben - etwa zur Zahl der Menschen, die in Quarantäne müssen oder zu möglichen schweren Verläufen der Infektion - machte die Stadt zunächst nicht. "Über die aktuelle Situation informiert die Stadt Kassel in einer Pressekonferenz am Freitag, 19. Juni 2020, um 11.00 Uhr", hieß es.