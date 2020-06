Neustadt an der Weinstraße

Mit dem Traktor auf der A65: 500 Euro Strafe

18.06.2020, 22:13 Uhr | dpa

Eine Traktorfahrt auf der Autobahn unter Alkoholeinfluss hat bei Neustadt-Süd für einen 43-Jährigen mit Führerscheinentzug und Bußgeld geendet. Der Erntehelfer sei mit seinem Traktorgespann auf der A65 von Edenkoben nach Neustadt in niedriger Geschwindigkeit unterwegs gewesen, ehe die Polizei eintraf. Wie die Beamten weiter mitteilten, ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest 1,00 Promille, später wurden bei einem gerichtsverwertbaren Test noch 0,64 Promille gemessen. Der Mann gab an, am Vorabend etwas getrunken zu haben. Er muss 500 Euro Bußgeld zahlen.