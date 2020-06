Meppen

Meppener Trainer Neidhart wechselt zu Rot-Weiss Essen

19.06.2020, 10:42 Uhr | dpa

Trainer Christian Neidhart wird den Fußball-Drittligisten SV Meppen im Sommer nach sieben Jahren verlassen und zum West-Regionaligisten Rot-Weiss Essen wechseln. Das gaben die Emsländer am Freitag bekannt. "Dass Christian jetzt mit diesem Wunsch des Wechsels an uns herangetreten ist, ist so überraschend wie bedauerlich", sagte der Meppener Sportvorstand Heiner Beckmann. "Natürlich haben wir Verständnis, dass man als Trainer nach so langer Zeit eine neue Herausforderung sucht." Der Verein hätte "dieses Projekt gerne mit Christian weitergeführt".

Der gebürtige Braunschweiger Neidhart wechselte 2013 vom SV Wilhelmshaven nach Meppen und führte den früheren Zweitligisten vier Jahre später in die 3. Liga zurück. Das soll er nun auch mit den Essenern schaffen. Bei dem Traditionsclub wird der 51-Jährige zur neuen Saison Nachfolger des früheren HSV-Trainers Christian Titz. Sein noch bis 2021 laufender Vertrag in Meppen wird aufgelöst.