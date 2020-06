Bremerhaven

Zwei Tote in Auto in der Weser

19.06.2020, 15:36 Uhr | dpa

Bei den Toten in einem Auto in der Weser in Bremerhaven handelt es sich nach Polizeieinschätzung um eine vermisste 46-Jährige und ihre zehnjährige Tochter. In dem Wagen seien Ausweisdokumente der Mutter gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die definitive gerichtsmedizinische Bestätigung stehe noch aus. Unklar sei auch, wie die beiden gestorben seien. Die Toten sollen in den nächsten Tagen obduziert werden. Die Frau aus Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) und das Mädchen, das seit der Trennung der Eltern beim Vater in Gammertingen (Baden-Württemberg) lebt, gelten seit dem 8. Juni als vermisst.