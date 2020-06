Hitzacker (Elbe)

Sommerliche Musiktage können stattfinden

19.06.2020, 15:37 Uhr | dpa

Deutschlands ältestes Kammermusikfestival kann in diesem Jahr trotz der Coronapandemie sein 75. Jubiläum feiern. Die Sommerlichen Musiktage in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) dürften nach dem niedersächsischen Stufenplan stattfinden, teilte eine Sprecherin der Musiktage am Freitag mit. Vom 22. Juni an seien danach auch wieder Konzerte in geschlossenen Räumen für bis zu 250 Menschen erlaubt.

Vom 1. bis 9. August sollen unter dem Motto "75!" wieder zeitgenössische und alte Musik in klassischen und aktuellen Formaten dargeboten werden. Nach den ursprünglichen Planungen soll unter anderem ein speziell zum Jubiläum komponiertes Werk von Manfred Trojahn zum Thema "Orpheus" uraufgeführt werden. Es werde zudem wieder Experimentierfreudiges geben, zum Teil auch ganz andere Konzerte als ursprünglich geplant, kündigte die Sprecherin an. Das angepasste Programm soll Anfang Juli vorgestellt werden.