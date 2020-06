Roding

Neue Arbeitsplätze für Roding

19.06.2020, 17:41 Uhr | dpa

Das von der Schließung des dortigen Continental-Werks getroffene Roding im Landkreis Cham bekommt neue Arbeitsplätze. Die AVL Software and Functions gründet dort einen Standort, wie das bayerische Wirtschaftsministerium am Freitag bekanntgab. Dem Unternehmen zufolge soll sich die Zahl der Mitarbeiter dort "in Richtung dreistelliger Bereich" entwickeln. Sie werden sich vor allem mit dem Thema autonomes Fahren im ländlichen Raum beschäftigen.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprach von einer "großartigen Nachricht für die Stadt Roding und die gesamte Region". Die Investitionen gäben "den Beschäftigten und dem regionalen Arbeitsmarkt neue Perspektiven".