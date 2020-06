Dresden

Rollendebüt als Elisabetta: Netrebko in Dresden gefeiert

19.06.2020, 22:41 Uhr | dpa

Die Starsopranistin Anna Netrebko (48) hat in einem besonderen Konzert mit Höhepunkten aus Giuseppe Verdis "Don Carlo" in der Dresdner Semperoper ihr Rollendebüt als Elisabetta gegeben. Das Publikum feierte die Russin am Freitagabend mehrfach schon zwischendrin mit Bravi und dann mit einem tosenden Schlussapplaus.

Mit "Aufklang! Don Carlo" nahm das weltberühmte Opernhaus nach mehr als drei Monaten Corona-Zwangspause den Spielbetrieb wieder auf - mit Einschränkungen aufgrund der Hygieneregeln. Auch die Solisten, Musiker und Chorsänger hielten Abstand auf der Bühne. Nur Netrebko und ihr Mann, Tenor Yusif Eyvazov als Don Carlo, kamen sich bei den Duetten ganz nah.

Beide waren ursprünglich für eine Verdi-Inszenierung in der Semperoper gebucht gewesen, deren Premiere im Mai nicht stattfinden konnte. Der Musikalische Leiter Johannes Wulff-Woesten arrangierte nun eine konzertante Fassung für Kammerensemble.

Auch die drei folgenden Abende mit Netrebko sind ausverkauft. Es sei ein "Segen und Glück", dass "die weltberühmteste Sängerin" auch in der konzertanten Version singt, sagte Intendant Peter Theiler der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist doch ein toller Auftakt!"