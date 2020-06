Freiburg im Breisgau

Freiburg will bei den Bayern die Europapokal-Chance wahren

20.06.2020, 01:04 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist SC Freiburg will heute mit einem Erfolg beim schon feststehenden Meister FC Bayern München seine Chancen auf die Teilnahme an der Europa League wahren. Allerdings fährt der Tabellenachte als großer Außenseiter zu der Partie in München. In der vergangenen Saison zeigte der Sport-Club aber, wie man gegen die Bayern bestehen kann. Damals war den Breisgauern zweimal ein 1:1 gelungen.

Der Einsatz des Freiburger Nationalspielers Robin Koch ist aufgrund von Rückenproblemen fraglich. Trainer Christian Streich schloss nicht aus, dass der Verteidiger nur auf der Bank sitzt oder gar nicht im Kader steht.