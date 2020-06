Borsdorf

Garage bei nächtlichem Brand zerstört

In Borsdorf (Landkreis Leipzig) ist am frühen Samstagmorgen eine Garage in Vollbrand geraten. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, rückte die Feuerwehr in den Ortsteil Panitzsch aus und verhinderte, dass die Flammen auf ein angrenzendes Haus übergriffen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Garage brannte jedoch vollständig nieder. Zur Ursache sowie zum Sachschaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen, hieß es.