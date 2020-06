Bietigheim-Bissingen

Mann entreißt Bistro-Einbrechern die Beute

20.06.2020, 10:01 Uhr | dpa

Ein Anwohner hat im Kreis Ludwigsburg um 4 Uhr morgens Einbrecher auf frischer Tat ertappt - und ihnen die Beute wieder weggenommen. Nach Angaben der Polizei drangen zwei Männer in der Nacht zum Samstag in ein Bistro in Bietigheim-Bissingen ein und brachen zwei Geldspielautomaten auf. Der 27-Jährige, der über dem Bistro wohnt, hörte den Lärm. Er überraschte die Einbrecher und konnte ihnen die Tasche, in die sie bereits die Geldkassetten aus den Automaten gepackt hatten, entreißen. Ohne ihre Beute flüchteten die Männer daraufhin.

Ob der Mann vor seiner Konfrontation mit den Einbrechern die Polizei verständigt hatte, war zunächst unklar. Seine Aktion sei mutig, aber auch gefährlich gewesen, sagte ein Polizeisprecher. "So etwas kann auch nach hinten losgehen, so beeindruckend das ist."