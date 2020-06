Offenbach am Main

Zögerlicher Sommerbeginn: Kommende Woche bis zu 30 Grad

20.06.2020, 11:21 Uhr | dpa

Trotz des kalendarischen Sommerbeginns müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg noch auf richtig schönes Sommerwetter warten. Am Samstag werde es noch vereinzelte Niederschläge im Osten Brandenburgs geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mit. Im Rest des Landes und in Berlin dominiert ein Wechsel aus Sonne und Wolken, dazu gesellt sich ein spürbar frischer Wind aus Nordwesten. Im Laufe des Tages sollen die Höchstwerte auf bis zu 21 Grad steigen.

Auch der Sonntag beginne im Osten Brandenburgs zunächst stark bewölkt und mit leichtem Regen, hieß es. Am Nachmittag lockere es jedoch auf. In Berlin sowie im Rest Brandenburgs wird es voraussichtlich heiter bis wolkig und trocken. Die Maximalwerte liegen knapp über 20 Grad.

Am Montag seien letzte Niederschläge nicht ausgeschlossen, teilte der DWD weiter mit. Eine westliche Luftströmung soll jedoch zunehmend warme Luft in die Region tragen. Dann hält allmählich schönes Sommerwetter Einzug. Die Temperaturen steigen im Laufe der Woche an. Aktuellen Prognosen zufolge könnte noch vor dem nächsten Wochenende die 30-Grad-Marke durchbrochen werden. Dazu soll es viel Sonne geben - und keinen Regen. "Uns steht also passendes Sommerwetter bevor", sagte eine DWD-Meteorologin.