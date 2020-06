Blaichach

Illegale Spritztour statt Inspektion

20.06.2020, 12:55 Uhr | dpa

Eine Automechatronikerin, die sich den Wagen einer Bekannten ansehen sollte, hat damit betrunken eine illegale Spritztour unternommen. Dabei besaß sie nicht einmal einen Führerschein. Die 22-Jährige fuhr mit dem Wagen ohne Kennzeichen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag. Als sie in der Nacht zum Samstag in Blaichach (Landkreis Oberallgäu) einen Streifenwagen sah, versuchte die Fahrerin zu flüchten. Ihre Flucht scheiterte.

Bei der Überprüfung der gelernten Kfz-Mechatronikerin stellte sich heraus, dass sie keinen Führerschein besitzt und alkoholisiert unterwegs war. Nach eigenen Angaben hatte die 22-Jährige den Schlüssel zu dem Auto von einer 19-jährigen Bekannten bekommen, um sich den Wagen anzusehen. Der Pkw sei nicht versichert, so die Polizei. Zudem werde ermittelt, ob die Frau den Schlüssel tatsächlich von der 19-Jährigen bekam. Die 22-jährige erwarten diverse Anzeigen.