Offenbach am Main

Freundlicher Sommerbeginn: Dienstag bis 30 Grad

20.06.2020, 14:07 Uhr | dpa

Der kalendarische Sommer startet in Hessen freundlich und trocken. In den kommenden Tagen wird es dabei immer wärmer und am Dienstag kratzen die Temperaturen bereits an der 30-Grad-Marke, wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Am Sonntag erreichen die Temperaturen laut DWD höchstens 22 bis 26 Grad. Dabei werde es heiter bis wolkig, Niederschlag sei nicht zu erwarten. In der Nacht zum Montag ziehen demnach Wolken auf, zudem soll es örtlich regnen.

Im Tagesverlauf kommt es am Montag nur noch vereinzelt zu Schauern, wie der DWD mitteilte. Bei schwachem bis mäßigem Wind werde es mit bis zu 28 Grad etwas wärmer als am Vortag. Am Dienstag werde das Wetter dann so richtig sommerlich: Bei Tageshöchstwerten bis 30 Grad zeigt sich nach DWD-Prognose häufig die Sonne und es bleibt trocken. Der kalendarische Sommer beginnt in diesem Jahr in der Nacht zum Sonntag (20. Juni, 23.43 Uhr).