Alsfeld

Radfahrer nach Unfall mit Auto schwer verletzt

20.06.2020, 14:30 Uhr | dpa

Ein 71 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstag in Alsfeld im Vogelsbergkreis bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Auto kam dem Radfahrer und seinem Begleiter entgegen und touchierte den 71-Jährigen beim Abbiegen, teilte die Polizei Alsfeld am Samstag mit. Der Mann stürzte daraufhin und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von bis zu 1000 Euro.