Soltau

Entwarnung im Heidekreis nach Corona-Tests in Pflegeheim

20.06.2020, 16:39 Uhr | dpa

Nach dem positiven Corona-Test einer Pflegekraft in einem Pflegeheim in Soltau (Heidekreis) hat der Landkreis am Samstag Entwarnung gegeben. Bei der Auswertung von 90 Testergebnissen von Pflegekräften, Bewohnerinnen und Bewohnern seien keine weiteren Infektionsfälle festgestellt worden. Auch die zunächst positiv getestete Pflegekraft sei nun negativ getestet worden. "Trotzdem werden weitere Laborbefunde veranlasst, um auf Nummer sicher zu gehen", sagte der Amtsarzt Andreas Happersberger. Über die Rücknahme der verordneten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen in dem Heim solle erst am Montag entschieden werden.