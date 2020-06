Rüsselsheim am Main

Nach Auseinandersetzung mit Verletzten: Suche nach Tätern

20.06.2020, 18:19 Uhr | dpa

Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Verletzten in Rüsselsheim sucht die Polizei mittlerweile nach zwei Tätern. "Intensive Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu ihrem Ergreifen", teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Samstag mit und rief Zeugen auf, sich zu melden. Bei den beiden Gesuchten soll es sich um Männer handeln. Zunächst waren die Beamten lediglich von einem Täter ausgegangen.

Am Freitagabend waren ein Mann und eine Frau in Rüsselsheim durch Messerstiche verletzt worden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der 20-Jährige war schwer, die 25-Jährige "minder schwer" verletzt worden, wie es hieß. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung auf offener Straße, an der nach aktuellen Erkenntnissen vier Menschen beteiligt gewesen sein sollen.

Auch am Samstag waren die Hintergründe der Tat noch unklar. Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Mehrere Anrufer hatten die Polizei per Notruf informiert.